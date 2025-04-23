США отвернулись от Европы в одном вопросе

Шеф Пентагона Хегсет: США больше не могут быть гарантом безопасности Европы

США больше не могут обеспечивать гарантии безопасности в Европе, ей следует самостоятельно решать эти вопросы. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает агентство Reuters.

«Время, когда Соединенные Штаты (...) были единственным гарантом европейской безопасности, прошло. Это давно должно было произойти. Европа должна активизироваться в военном плане и встать во главе», — отметил глава американского оборонного ведомства.

При этом Хегсет добавил, что США и вовсе будут добиваться от европейских стран трат на оборону в размере 5 процентов от ВВП, вместо существующих сейчас 2 процентов. По его словам, нынешний уровень не является достаточным.

Ранее журнал Politico сообщал, что Европа не может доставить войска и обеспечить внятное перемещение войск в случае гипотетического вооруженного конфликта НАТО. Предполагается, что континентальная система железных дорог и мостов не способна справиться с поставками военной техники.