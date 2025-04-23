Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:24, 23 апреля 2025Мир

Названа неожиданная проблема НАТО

Politico: Европа не может доставить войска в случае гипотетического конфликта
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Globallookpress.com

Европа не может доставить войска и обеспечить внятное перемещение войск в случае гипотетического вооруженного конфликта НАТО. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на экспертов.

«Может ли вагон пройти через каждый туннель? Если они будут в колонне, смогут ли они безопасно проехать под каждым мостом? Могут ли мосты в Восточной и Южной Европе выдержать вес танка весом 70–75 тонн?» — приводит издание слова бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса.

Авторы материала также ссылаются на Сергея Бёке, политического советника Европейского объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО. По его словам, европейская система железных дорог неспособна справиться с таким потоком грузов, а также физически не сможет доставить войска и боеприпасы, так как «слабые мосты, крутые повороты, узкие туннели и плохо размещенные знаки затрудняют быструю перевозку тяжелой бронетехники».

Ранее стало известно, что покидающий пост командира миротворцев ООН в Ливане испанский генерал Арольдо Ласаро станет вероятным главой Еврокорпуса — штаба возможной будущей армии Европейского союза (ЕС). Предполагается, что в случае достижения соглашения Ласаро в будущем может руководить гипотетической миссией Евросоюза по контролю за соблюдением перемирия между Россией и Украиной. В свою очередь военные источники отметили, что при таком сценарии командование на себя возьмут военные Франции и Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли детали плана США по Украине из семи пунктов

    Идею о регулировании цен на продукты назвали вредной

    Описана обстановка в Курской области после освобождения удерживаемого ВСУ монастыря

    В Европе заявили о невозможности вести конфликт с Россией без поддержки США

    Житель курского села рассказал о больших минах ВСУ у выездов из населенного пункта

    Пассажир схватил наклонившуюся за салфеткой стюардессу и затолкал ее в туалет

    Захарова заявила о саморазоблачении русофобии в Германии

    Пожилым россиянам раскрыли способы поддержать интерес к сексу и высокое либидо

    В ЛНР рассказали о переброске ВСУ мобилизованных без боевого опыта на одно из направлений

    В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости