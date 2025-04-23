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15:02, 23 апреля 2025Экономика

В Петербурге запустили крупный инструментальный завод

В Петербурге запустили производство режущего инструмента для станков с ЧПУ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге запустили серийное производство полного цикла сменных пластин и заготовок режущего инструмента для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Оно стартовало при участии Фонда развития промышленности (ФРП) на станкоинструментальном заводе «Вириал», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Продукция завода будет востребована в авиационной и судостроительной отраслях, а также для производства двигателей, и должна снизить зависимость от импорта. Первые партии уже прошли испытания на заводах заказчиков.

Проект Виралала стал юбилейным. «На приобретение оборудования федеральный ФРП предоставил льготный заем в размере 1 миллиарда рублей, общие инвестиции составили 1,25 миллиарда рублей», — рассказал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца. Кредит предоставлен по ставке 1 процент годовых сроком на семь лет. Планируемый срок окупаемости проекта — пять лет, уточняет РБК.

Новое производство открыто в Сестрорецке. В год завод планирует выпускать до 6 миллионов твердосплавных сменных многогранных пластин и до 120 тонн заготовок твердосплавного металлорежущего инструмента. Продукцию производят из порошков карбидов вольфрама, тантала и титана. Все сырье поставляют предприятия из Брянской и Свердловской областей.

При этом, часть ассортимента не имеет аналогов в стране. Речь идет о пластинах для отрезных операций металлообработки и стержнях с винтовыми каналами. На предприятии рассказали, что в планах — нарастить долю по пластинам с 2 до 10 процентов, а по заготовкам – с 10 до 40 процентов. Это позволит существенно сократить зависимость от импорта. «В планах дальнейшее значительное расширение производственных мощностей для организации полностью роботизированного производства и кратного увеличения выпуска продукции», — рассказал генеральный директор компании Владимир Румянцев.

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