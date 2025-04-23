Житель Владимирской области показал последствия прилета с горящего склада в его дом

Во Владимирской области показали дом, поврежденный после прилета со склада МО

Житель Владимирской области показал последствия прилета с горящего склада Минобороны. Записанный им ролик опубликовало издание Baza в Telegram.

На кадрах видно сквозное отверстие в стене жилого дома диаметром около десяти сантиметров. Предположительно, фрагментом снаряда была также повреждена мебель и пол в одной из комнат. На другой записи показана воронка глубиной около двух метров.

О происшествии на территории воинской части в Киржачском районе стало известно 22 апреля. В сети было опубликовано видео взрыва на территории воинской части. На кадрах виден огненный шар, поднимающийся над горизонтом.