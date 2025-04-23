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11:14, 23 апреля 2025Россия

Момент мощного взрыва на складе Минобороны во Владимирской области попал на видео

Взрыв на складе боеприпасов во Владимирской области сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Взрыв на складе боеприпасов во Владимирской области сняли на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «Владимирская область Новости».

На кадрах видно огненный шар, поднимающийся в небо над горизонтом. Также можно увидеть следы разлетающихся в стороны фрагментов — вероятно, снарядов.

«Аж стекла чуть не вылетели», — приводит канал комментарий автора ролика.

Взрыв на складе Минобороны прогремел в Киржачском районе Владимирской области днем 22 апреля. Вскоре после этого на территории муниципального образования ввели режим ЧС.

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