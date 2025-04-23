Момент мощного взрыва на складе Минобороны во Владимирской области попал на видео

Взрыв на складе боеприпасов во Владимирской области сняли на видео

Взрыв на складе боеприпасов во Владимирской области сняли на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «Владимирская область Новости».

На кадрах видно огненный шар, поднимающийся в небо над горизонтом. Также можно увидеть следы разлетающихся в стороны фрагментов — вероятно, снарядов.

«Аж стекла чуть не вылетели», — приводит канал комментарий автора ролика.

Взрыв на складе Минобороны прогремел в Киржачском районе Владимирской области днем 22 апреля. Вскоре после этого на территории муниципального образования ввели режим ЧС.

