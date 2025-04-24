В Госдуме рассказали о досрочных выплатах за май

Депутат Чаплин рассказал о досрочных выплатах за май некоторым категориям семей

Ежемесячные пособия на детей до 17 лет, на первого ребенка до трех лет, по уходу за ребенком до полутора лет, на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, а также выплатах по беременности за май переведут на счета в банках, если получатели выбрали такой вариант, 30 апреля. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, передает ТАСС.

По его словам, такое решение связано с желанием обеспечить своевременную поддержку семьям в период праздничных дней. В то же время для тех, кто получает выплаты через почту, график не изменится, он связан с работой почтовых отделений в каждом регионе.

Народный избранник указал, что правительство уделяет особое внимание поддержке семей с детьми, а перенос выплаты на несколько дней является еще одним шагом в этом направлении. «Мы продолжим работать над улучшением системы социальной поддержки, чтобы каждая семья чувствовала себя защищенной и уверенной в завтрашнем дне», — сказал он.

Ранее Социальный фонд России сообщил, что российские пенсионеры, выплаты которым переводят на банковские счета в период с 1-го по 5-е число каждого месяца, получат средства за май 30 апреля.

