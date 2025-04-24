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11:04, 24 апреля 2025Экономика

В Госдуме рассказали о досрочных выплатах за май

Депутат Чаплин рассказал о досрочных выплатах за май некоторым категориям семей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ежемесячные пособия на детей до 17 лет, на первого ребенка до трех лет, по уходу за ребенком до полутора лет, на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, а также выплатах по беременности за май переведут на счета в банках, если получатели выбрали такой вариант, 30 апреля. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, передает ТАСС.

По его словам, такое решение связано с желанием обеспечить своевременную поддержку семьям в период праздничных дней. В то же время для тех, кто получает выплаты через почту, график не изменится, он связан с работой почтовых отделений в каждом регионе.

Народный избранник указал, что правительство уделяет особое внимание поддержке семей с детьми, а перенос выплаты на несколько дней является еще одним шагом в этом направлении. «Мы продолжим работать над улучшением системы социальной поддержки, чтобы каждая семья чувствовала себя защищенной и уверенной в завтрашнем дне», — сказал он.

Ранее Социальный фонд России сообщил, что российские пенсионеры, выплаты которым переводят на банковские счета в период с 1-го по 5-е число каждого месяца, получат средства за май 30 апреля.

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