ЕС донес до администрации Трампа невозможность признать Крым российским

Европейский союз донес до администрации президента США Дональда Трампа свою принципиальную позицию о невозможности признать Крым российским. Вашингтон всеми силами пытаются убедить не идти на этот шаг, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Европейские дипломаты боятся оказаться перед выбором — США или Украина. В то же время ЕС не может допустить, чтобы условия заключения мира были навязаны Киеву со стороны. Как отмечает FT, для европейцев сама идея признания Крыма невозможна и противоестественна, поскольку подрывает порядок, «который на протяжении многих поколений поддерживал мир на континенте». «Крым и будущие стремления к членству в НАТО являются для нас красными линиями. Мы не можем от них отказаться», — сказал один из источников газеты.

Крупнейшие европейские державы НАТО также пытаются отговорить Вашингтон и помешать ему признать Крым в одностороннем порядке, сказал европейский чиновник. Вопрос полуострова, говорится в материале, грозит привести к серьезному дипломатическому кризису для Североатлантического альянса.

Все выглядит далеко не лучшим образом. (...) Это [признание Крыма российским] погубит единство ЕС высокопоставленный европейский чиновник

В Европе боятся срыва саммита НАТО из-за разногласий по Украине

FT добавляет, что некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения администрации Трампа подорвут трансатлантическую безопасность и потенциально сорвут саммит альянса в конце июня.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Отмечается, что идея главы Белого дома признать Крым частью России «застала врасплох» руководство ЕС.

Между тем ранее дипломатический источник в ЕС рассказал газете «Ведомости», что решение вопроса о статусе Крыма возможно при достижении консенсуса между Россией и Украиной. По его словам, этот консенсус также должен быть одобрен третьей стороной, например, США. Вопрос о снятии санкций с РФ Вашингтон и Брюссель будут решать отдельно.

Трамп раскритиковал Зеленского за отказ признать Крым российским

По мнению американского лидера, заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе признать полуостров за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта.

«Киев лишился Крыма много лет назад под эгидой бывшего президента США Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения на данный момент», — высказался Трамп.

В свою очередь, первый заместитель главы парламента полуострова Сергей Цеков объяснил, что Зеленский отказывается признать Крым территорией России, потому что боится последствий и хочет сохранить власть.