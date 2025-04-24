Россиянин спас выброшенного на помойку слепого пса и назвал его Рексом

Житель Находки спас выброшенного на помойку слепого пса

Россиянин спас выброшенного на помойку в Находке слепого пса, поселил его в своем доме и назвал Рексом. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Местный житель по имени Евгений решил обустроить пространство, в котором его новому питомцу будет комфортно передвигаться без риска получить травму. По словам россиянина, Рекс иногда спотыкается на ступеньках, но в пределах двора чувствует себя уверенно: виляет хвостом и научился команде «сидеть» за угощение.

Кроме того, по словам Евгения, Рекс не проявляет агрессии к другим собакам в доме и в целом неплохо с ними ладит. Новая кличка псу приглянулась, и он уверенно на нее откликается. Он также хорошо реагирует на голос, стал заметно активнее и теперь почти не отходит от своего спасителя.

«У него очень хорошо развиты слух и обоняние. Он все слышит и чувствует», — рассказал россиянин.

Ранее житель Курганской области подобрал в лесу раненую полярную сову и передал ее волонтерам. В ветеринарной клинике птицу осмотрели и обработали ей рану.

