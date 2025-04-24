Шойгу предупредил о планах Европы полностью подготовиться к военной конфронтации с Россией. Когда может вспыхнуть конфликт?

Шойгу заявил, что Европа хочет быть готовой к войне с Россией к 2030 году

Европа хочет быть полностью готовой к военной конфронтации с Россией к 2030 году. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он отметил, что сейчас в европейских странах разворачивается открытая кампания по подготовке к войне с Россией.

На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет

Сергей Шойгу секретарь Совета безопасности России

2030-й неоднократно назывался годом начала большой войны

Ранее военный журналист Василий Фатигаров призвал россиян готовиться к потенциальной войне с европейскими странами через пять лет. Он указал на недавний закон, принятый президентом Эстонии Аларом Карисом, который позволяет военным республики атаковать гражданские суда, если тем покажется, что они представляют опасность для важных государственных объектов. Эксперт также обратил внимание на заявления из Европы, что они собираются к 2027-2030 году воевать с Россией. «Они, правда, рассказывают, что это мы на них нападем, нам это не надо. Но, читайте, ожидаем провокаций, обвинения и войны с Россией вот на этом рубеже. Никто нас от этого не избавит. Это надо понимать. И быть к этому готовыми», — резюмировал Фатигаров.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» раскритиковал призыв Фатигарова готовиться к скорой войне с европейскими странами. «Многое зависит от того, какое соглашение будет подписано. После этого можно рассуждать, насколько это соглашение будет гарантировать безопасность. Пусть такие мнения оставляют при себе и не вводят людей в определенную нервозность», — прокомментировал Чепа.

Ондако еще в 2024 году его коллега, депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев допускал, что полноценный вооруженный конфликт НАТО и России может начаться в 2029-2030 годах. По его словам, сейчас Запад медлит с «большой войной». Это происходит из-за того, что США не хотят воевать собственными силами.

США хотят воевать руками своих «шестерок». Для начала это Восточная Европа, потом — Западная. Но эти страны на данном этапе не сильно готовы к этому Андрей Гурулев депутат Госдумы

Помимо этого, из-за военной помощи Украине запасы Западной Европы сильно истощились, добавил депутат. Чтобы раскрутить промышленность, нужно время. «Так не бывает, чтобы раз — и начали войну. (...) На подготовку нужно время. Кроме того, и войска надо подготовить», — уточнил генерал.

В России рассказали о будущей войне с Европой

Запад на Украине апробирует будущую войну дронов, которые в перспективе вытеснят на второй план многие образцы традиционной техники. О сценарии будущих конфликтов рассказал российский эксперт Василий Киселев. «Запад осознает, что впереди будущие войны, которые будут основаны на беспилотных системах, способных работать на земле, в воздухе, на воде и под водой и перекрывать возможности, используемые сегодня», — сказал специалист. По его словам, в будущих конфликтах использование танков и БМП перестанет играть первостепенную роль, а ушедшие на второй план машины могут применяться, в частности, для создания блокпостов и других укреплений.

В сентябре прошлого года генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин также предсказал, что война беспилотников в небе будет нарастать и становиться ожесточеннее. Он связал это со стремительным расширением применения FPV-технологий в ходе специальной военной операции (СВО).