Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:01, 24 апреля 2025Мир

Шойгу предупредил о планах Европы полностью подготовиться к военной конфронтации с Россией. Когда может вспыхнуть конфликт?

Шойгу заявил, что Европа хочет быть готовой к войне с Россией к 2030 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Европа хочет быть полностью готовой к военной конфронтации с Россией к 2030 году. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он отметил, что сейчас в европейских странах разворачивается открытая кампания по подготовке к войне с Россией.

На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет

Сергей Шойгусекретарь Совета безопасности России

2030-й неоднократно назывался годом начала большой войны

Ранее военный журналист Василий Фатигаров призвал россиян готовиться к потенциальной войне с европейскими странами через пять лет. Он указал на недавний закон, принятый президентом Эстонии Аларом Карисом, который позволяет военным республики атаковать гражданские суда, если тем покажется, что они представляют опасность для важных государственных объектов. Эксперт также обратил внимание на заявления из Европы, что они собираются к 2027-2030 году воевать с Россией. «Они, правда, рассказывают, что это мы на них нападем, нам это не надо. Но, читайте, ожидаем провокаций, обвинения и войны с Россией вот на этом рубеже. Никто нас от этого не избавит. Это надо понимать. И быть к этому готовыми», — резюмировал Фатигаров.

Материалы по теме:
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025
«Украина может стать буфером» На каких условиях возможен мир на Украине и какое место в новом миропорядке займет Россия?
«Украина может стать буфером»На каких условиях возможен мир на Украине и какое место в новом миропорядке займет Россия?
21 марта 2025

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» раскритиковал призыв Фатигарова готовиться к скорой войне с европейскими странами. «Многое зависит от того, какое соглашение будет подписано. После этого можно рассуждать, насколько это соглашение будет гарантировать безопасность. Пусть такие мнения оставляют при себе и не вводят людей в определенную нервозность», — прокомментировал Чепа.

Ондако еще в 2024 году его коллега, депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев допускал, что полноценный вооруженный конфликт НАТО и России может начаться в 2029-2030 годах. По его словам, сейчас Запад медлит с «большой войной». Это происходит из-за того, что США не хотят воевать собственными силами.

США хотят воевать руками своих «шестерок». Для начала это Восточная Европа, потом — Западная. Но эти страны на данном этапе не сильно готовы к этому

Андрей Гурулевдепутат Госдумы

Помимо этого, из-за военной помощи Украине запасы Западной Европы сильно истощились, добавил депутат. Чтобы раскрутить промышленность, нужно время. «Так не бывает, чтобы раз — и начали войну. (...) На подготовку нужно время. Кроме того, и войска надо подготовить», — уточнил генерал.

В России рассказали о будущей войне с Европой

Запад на Украине апробирует будущую войну дронов, которые в перспективе вытеснят на второй план многие образцы традиционной техники. О сценарии будущих конфликтов рассказал российский эксперт Василий Киселев. «Запад осознает, что впереди будущие войны, которые будут основаны на беспилотных системах, способных работать на земле, в воздухе, на воде и под водой и перекрывать возможности, используемые сегодня», — сказал специалист. По его словам, в будущих конфликтах использование танков и БМП перестанет играть первостепенную роль, а ушедшие на второй план машины могут применяться, в частности, для создания блокпостов и других укреплений.

Материалы по теме:
«Нам никакое атомное оружие не нужно для победы» Ядерный удар, ход СВО и пенсии: что заявил Путин на ПМЭФ
«Нам никакое атомное оружие не нужно для победы»Ядерный удар, ход СВО и пенсии: что заявил Путин на ПМЭФ
7 июня 2024
«Есть шанс на новую жизнь» Россия и Евросоюз разорвали практически все отношения. Почему это вредит и Европе, и Украине?
«Есть шанс на новую жизнь»Россия и Евросоюз разорвали практически все отношения. Почему это вредит и Европе, и Украине?
10 февраля 2025

В сентябре прошлого года генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин также предсказал, что война беспилотников в небе будет нарастать и становиться ожесточеннее. Он связал это со стремительным расширением применения FPV-технологий в ходе специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу предупредил о планах Европы полностью подготовиться к военной конфронтации с Россией. Когда может вспыхнуть конфликт?

    Российский дезертир сбежал из части и устроился на работу

    Шойгу предупредил о Третьей мировой в случае ввода миротворцев на территории России

    ФСБ нашла крупный тайник иностранных наемников в здании школы в ДНР

    Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире снялась в топе с глубоким декольте

    Распространенные мифы об отношениях после 50 лет опровергли

    Два российских аэропорта возобновили работу

    Французский генерал резко раскритиковал идею создания «коалиции желающих»

    Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

    Ученые расшифровали феномен любовной «химии»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости