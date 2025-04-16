В Госдуме прокомментировали призыв готовиться к войне с Европой через пять лет

Депутат Чепа раскритиковал призыв Фатигарова готовиться к войне с Европой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал призыв военного журналиста Василия Фатигарова готовиться к потенциальной войне с европейскими странами через пять лет. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Многое зависит от того, какое соглашение будет подписано. После этого можно рассуждать, насколько это соглашение будет гарантировать безопасность. Пусть такие мнения оставляют при себе и не вводят людей в определенную нервозность», — прокомментировал Чепа.

Ранее военный журналист Василий Фатигаров призвал россиян готовиться к потенциальной войне с европейскими странами через пять лет. Он указал на недавний закон, принятый президентом Эстонии Аларом Карисом, который позволяет военным республики атаковать гражданские суда, если тем покажется, что они представляют опасность для важных государственных объектов.

Фатигаров отметил и другие попытки ограничений российского судоходства в Балтийском море из-за теневого флота, признав, что оно сейчас де-факто внутреннее море НАТО. Из-за этого, по его словам, сложилась трудная ситуация с обеспечением безопасности и доступности Калининградской области. Он также указал на заявления из Европы, что они собираются к 2027-2030 годам воевать с Россией.

