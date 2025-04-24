У ВСУ появился план, как обмануть Российскую армию в Сумской области. Чем заняты подразделения психологической борьбы?

ТАСС: ВСУ пытаются ввести в заблуждение ВС РФ по обстановке в Сумской области

Украинские подразделения психологической борьбы хотят ввести Российскую армию в заблуждение по поводу оперативной обстановки в Сумской области. Детали раскрыли в российских силовых структурах.

«Враг рассчитывает заманить наши подразделения вглубь украинской территории, вымотать затяжными боями, принудить российские войска отступить к государственной границе», — поделился с ТАСС источник. Подразделения психологической борьбы пытаются ввести в заблуждение российское командование публикацией многочисленных роликов об отсутствии укреплений в Сумской области из-за коррумпированности бывшего руководителя региона.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Также, как стало известно, Украина намерена массово разослать сообщения с ложными координатами военных объектов, чтобы потом обвинить Россию в ударах по объектам гражданской инфраструктуры. Вместе с тем ВС России нарушают планы украинского главкома — мобилизованные украинцы отказываются выполнять приказы и не выдвигаются на позиции.

Описана обстановка на границе

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило группу из более чем 100 военных в Сумскую область из Полтавы. Как уточнили в силовых структурах, им было нанесено огневое поражение, противник понес потери в живой силе и технике.

Главком ВСУ Александр Сырский между тем сообщал, что армия России пытается выбить украинских военных с территории Курской области и взять под контроль пограничные территории Сумской области. В свою очередь, украинский аналитический проект DeepState признал продвижение в Сумской области. Как утверждается, ВСУ потеряли комплекс зданий МАПП «Суджа», а также украинский контрольно-пропускной пункт (КПП) «Юнаковка». Также сообщается о продвижении России между пограничными пунктами и населенным пунктом Басовка Сумской области.

Как рассказывал источник в группировке войск «Север», бойцы ВСУ в Сумской области вблизи границы с Россией деморализованы — они жалуются, что их давно не меняли на позициях. С беспилотной авиации также фиксируется значительное снижение передвижения личного состава к линии боевого соприкосновения.