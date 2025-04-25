В России назвали сроки сохранения ключевой ставки на высоком уровне

Депутат Говырин: Ожидать резких изменений от политики Центробанка не стоит

Ключевая ставка в 21 процент сегодня отражает тот баланс, который Банк России старается удерживать между необходимостью сдерживать инфляцию и желанием поддерживать экономический рост, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Говырина, решение Центробанка 25 апреля сохранить ставку без изменений в четвертый раз подряд свидетельствует о том, что внутренние условия пока не дают оснований для перехода к более мягкой политике. Несмотря на отдельные признаки замедления инфляции, снижение цен происходит неравномерно и слишком медленно для того, чтобы переходить к смягчению условий уже сейчас, объяснил он.

«Банк России прогнозирует, что в 2025 году инфляция замедлится до 7–8 процентов, а к цели в 4 процента вернется только в 2026 году. Это значит, что ставка останется высокой, как минимум, до начала следующего года, а возможно, и дольше», — рассказал парламентарий.

Депутат предположил, что цикл снижения ставки начнется во втором полугодии 2025 года. При этом он отметил, что любое снижение будет крайне осторожным и зависеть от устойчивого и убедительного снижения инфляционных ожиданий. Он подчеркнул, что ставка будет оставаться высокой вплоть до 2026 года, если темпы снижения инфляции будут ниже предполагаемых или если новые внешние шоки усилят давление на экономику России.

По итогам минувшего заседания ЦБ в четвертый раз сохранил ставку на рекордном для страны уровне 21 процент годовых. Такое решение совпало с прогнозами подавляющего большинства аналитиков.