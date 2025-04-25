В России указали на неготовность Запада предоставить Киеву гарантии безопасности

Политолог Богуславская: Запад не готов предоставить Киеву гарантии безопасности

Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская в беседе с РИА Новости указала на то, что Запад не готов предоставить Киеву гарантии безопасности.

Она отметила, что союзники Украины не имеют плана, как поддерживать республику в случае возобновления боевых действий.

«Пока, по всей видимости, страны Запада такая ситуация устраивает, и они готовы и дальше перебрасывать мяч с одной стороны на другую, кто будет обеспечивать безопасность Украины. Это означает только то, что готовых предоставить какие-то гарантии на Западе не просматривается», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что у Европы есть проблемы с вооружениями и набором военного контингента, кроме того, она привыкла надеяться на американский ядерный зонтик, и без него обеспечение безопасности Украины своими силами вряд ли возможно.

Ранее Европейский союз (ЕС) и Украина выдвинули США ответные требования по мирному урегулированию украинского конфликта, в том числе предложив немедленное полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море.

Также известно, что в ЕС согласились с требованием США отказаться от вступления Украины в НАТО, однако в ответ потребовали для Киева гарантий безопасности, аналогичных статье 5 устава альянса. Кроме того, в Европе призвали США отказаться от требований по ограничению вооружения Киева и размещения европейских войск на территории страны.

