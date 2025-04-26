Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:01, 26 апреля 2025Культура

Канье Уэст заявил о желании иметь общих детей с Пэрис Хилтон

Рэпер Канье Уэст заявил о желании иметь общих детей с телезвездой Пэрис Хилтон
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Рэпер Канье Уэст заявил о желании иметь общих детей со светской львицей, певицей, телезвездой, моделью и диджеем Пэрис Хилтон. На его высказывание на платформе Twitch обратило внимание издание Daily Mail.

Известно, что 47-летний музыкант запустил прямую трансляцию на своей странице и был заблокирован через семь минут после ее начала. В ходе эфира Уэст напомнил, что его бывшая жена, бизнесвумен Ким Кардашьян, начала свою карьеру в качестве помощницы Хилтон.

«Ким была помощницей Пэрис Хилтон. Мне следовало завести детей от Пэрис Хилтон, а не от Ким Кардашьян! Представьте, если бы у меня были дети от Пэрис Хилтон? Сколько отелей у меня было бы сейчас? Подумайте об этом», — заявил он.

Ранее Канье Уэст признался в любви к России и заявил, что отныне считает себя белым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл на похороны Папы Римского в черном кителе

    США отложили введение санкций против Сербии

    Пьяный россиянин сбил полицейского и попытался скрыться

    Белый дом раскрыл детали встречи Трампа с Зеленским

    Джиджи Хадид спровоцировала слухи о помолвке с Брэдли Купером

    Отец Большунова прокомментировал попадание снаряда ВСУ в его дом

    Кладоискатель вышел на прогулку и нашел римское сокровище

    Сотрудница российского магазина оказалась в больнице из-за рухнувшей на нее дверцы витрины

    Польша обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства

    Российский разработчик систем РЭБ погиб при взрыве автомобиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости