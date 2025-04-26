Канье Уэст заявил о желании иметь общих детей с Пэрис Хилтон

Рэпер Канье Уэст заявил о желании иметь общих детей с телезвездой Пэрис Хилтон

Рэпер Канье Уэст заявил о желании иметь общих детей со светской львицей, певицей, телезвездой, моделью и диджеем Пэрис Хилтон. На его высказывание на платформе Twitch обратило внимание издание Daily Mail.

Известно, что 47-летний музыкант запустил прямую трансляцию на своей странице и был заблокирован через семь минут после ее начала. В ходе эфира Уэст напомнил, что его бывшая жена, бизнесвумен Ким Кардашьян, начала свою карьеру в качестве помощницы Хилтон.

«Ким была помощницей Пэрис Хилтон. Мне следовало завести детей от Пэрис Хилтон, а не от Ким Кардашьян! Представьте, если бы у меня были дети от Пэрис Хилтон? Сколько отелей у меня было бы сейчас? Подумайте об этом», — заявил он.

Ранее Канье Уэст признался в любви к России и заявил, что отныне считает себя белым.