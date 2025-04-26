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15:56, 26 апреля 2025Мир

Одна страна НАТО захотела экспроприировать православную церковь из-за якобы шпионажа

SVT: Швеция хочет экспроприировать православную церковь в Вестеросе
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: RefDr / Wikipedia

Правящая в Швеции Умеренная коалиционная партия хочет экспроприировать храм Казанской иконы Божией Матери в Вестеросе из-за его близости к «стратегически важному» аэропорту, подозревая религиозный объект в якобы «потенциальном шпионаже». Об этом сообщает телеканал SVT.

«Умеренная коалиционная партия в Вестеросе рассматривает возможность переноса [здания] русской церкви с места ее расположения у аэропорта через экспроприацию», — отмечается в материале телеканала. Уточняется, что управляющий местной коммуной уже получал предложение партии о переносе и окончательное решение органами местного самоуправления будет принято в мае.

На фоне этих сообщений председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви протоиерей Николай Лищенюк ответил РИА Новости, что обвинения в якобы шпионаже за аэропортом при помощи храма являются «абсурдом».

11 ноября прошлого года журнал Politico сообщал, что православных священников храма в приходе во имя Казанской иконы Божией Матери, расположенного в шведском городе Вестерос, заподозрили в шпионаже на Россию из-за близкого расположения здания к стратегически важному аэропорту, водоочистным сооружениям и энергетическим компаниям.

Примечательно, что Служба государственной безопасности Швеции не обнаружила прямых доказательств шпионажа, «выразив лишь подозрение».

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