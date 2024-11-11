Православных священников в Швеции заподозрили в шпионаже

Politoco: православную церковь в Вестеросе заподозрили в шпионаже на Россию

Православных священников храма в приходе во имя Казанской иконы Божией Матери, расположенного в шведском городе Вестерос, заподозрили в шпионаже на Россию из-за близкого расположения здания к стратегически важному аэропорту, водоочистным сооружениям и энергетическим компаниям. Об этом сообщает Politico.

«Церковь является потенциальным пунктом, который можно использовать для сбора информации как об аэропорте Вестерос, так и о промышленной сфере в виде крупных энергетических компаний. Когда Силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или вблизи него, как это было сделано в июне, они находятся под вероятным наблюдением церкви», — объяснил Маркус Йоранссон, специалист Шведского университета обороны.

При этом отмечается, что Служба государственной безопасности Швеции не обнаружила прямых доказательств шпионажа, «выразив лишь подозрение».

В октябре немецкая Генпрокуратура выдвинула обвинения в отношении российско-немецкого гражданина Дитера С., которого ранее подозревали в шпионаже в пользу России. В другом деле Дитеру С. и его сообщнику Александру Й. вменяется работа на российскую спецслужбу.