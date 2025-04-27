Пленный украинский военный попытался отнять оружие у российского солдата и попал на видео

Пленный украинец попытался отнять оружие у солдата ВС России и был застрелен

Дрон снял на видео попытку пленного украинского военного отнять оружие в солдата Вооруженных сил (ВС) России. Соответствующие кадры опубликованы в «Российской газете».

На видео показано, как украинец сдается в плен бойцам Российской армии. Он положил на землю оружие, а потом отдал российскому солдату шлем. После этого он неожиданно нападает на россиянина и вцепляется в его автомат. В этот момент второй российский военнослужащий открыл огонь по пленному.

Ранее сообщалось, что бывший морпех Вооруженных сил Украины Денис Рашпля рассказал, что расправился с 16 мирными жителями в пригороде Мариуполя.