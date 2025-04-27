Раскрыта предложенная за подрыв генерала Москалика украинскому агенту сумма

Представитель СК Петренко: Кузину, подорвавшему Москалика, обещали $18 тыс.

Украинскому агенту Игнату Кузину, подорвавшего машину генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе, предлагали тысячи долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК).

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что Кузин признался в вербовке Службой безопасности Украины (СБУ). «За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США», — отметила Петренко.

По словам представителя СК, Кузин заявил, что СБУ выходила с ним на связь и ставила конкретные задачи.

Ранее стало известно, что СК предъявил Кузину обвинение по таким уголовным статьям, как «Террористический акт», «Незаконный оборот взрывчатых веществ» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

О задержании Кузина стало известно 26 апреля. Сообщалось, что он дал признательные показания в вербовке украинскими спецслужбами в 2023 году. Он добавил, что заказ на теракт против Москалика он получил в ноябре 2024 года.

25 апреля в Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Жертвой взрыва стал офицер Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.