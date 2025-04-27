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10:10, 27 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали лучшие продукты для завтрака

Эксперт по питанию Давлекамова назвала кашу лучшим завтраком
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Andy Wang / Unsplash

Чтобы дольше оставаться сытым после завтрака, он должен быть сбалансированным: белки, полезные жиры и сложные углеводы с клетчаткой позволят сохранять энергию все утро, объяснила руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Марьям Давлекамова. Ее слова предоставили «Ленте.ру» в Роскачестве.

«Чувство голода регулируется сложными процессами в организме, и ключевую роль здесь играет состав пищи. Быстрые углеводы, например, белый хлеб или сладкие хлопья, вызывают резкий скачок сахара в крови, за которым следует такой же резкий спад — и уже через час-два снова хочется перекусить», — объяснила специалист.

Сбалансированный завтрак, который содержит белки, полезные жиры и клетчатку, переваривается медленнее, обеспечивая постепенное высвобождение энергии и длительное чувство сытости, добавила Давлекамова.

Это может быть, например, омлет с овощами и авокадо, греческий йогурт с орехами и ягодами, каши, творог с льняным маслом и зеленью

Марьям Давлекамоваруководитель Центра компетенций по функциональному питанию

Качественный завтрак поможет избежать вредных перекусов и поддержит энергию на протяжении всего утра, резюмировала Давлекамова.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с «Лентой.ру» заявлял, что существует связь между болезнями сердца и привычкой пропускать завтрак. Он пояснил, что у людей, которые не едят по утрам, повышается вязкость крови, растет давление и уровень холестерина.

Что думаешь? Оцени!

    Это может быть, например, омлет с овощами и авокадо, греческий йогурт с орехами и ягодами, каши, творог с льняным маслом и зеленью

    Марьям Давлекамоваруководитель Центра компетенций по функциональному питанию
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