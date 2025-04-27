Стала известна судьба раненных в авиаударе США по Йемену россиян

Пострадавших при ударе США российских моряков перевезли в столицу Йемена

Пострадавшие от американского авиаудара по Йемену граждане России перевезены на лечение в столицу Сану. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, члены экипажа нефтяного танкера Seven Pearls, который попал под обстрел авиации США в порту Рас-Иса, находятся в больнице города Сана.

«Знаю, что трое пострадавших россиян находятся в столице Йемена. Администрация порта пока не дает судну уйти», — рассказал один из членов экипажа.

Собеседник издания также заявил, что экипаж напуган в связи с возможными новыми обстрелами. «Нам удалось отойти от порта под предлогом передышки. Но что будет дальше — непонятно», — добавил он.

Известно, что всего на судне в составе экипажа находится 21 гражданин России. Сообщается, что среди них есть люди с хроническими заболеваниями.

Вечером 26 апреля министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве Джамаль Амир сообщил, что при авиаударах США по порту Рас-Иса пострадали три российских моряка. Позже были опубликованы кадры последствий удара. Сообщалось, что член экипажа Роман Кашпур находится в состоянии средней степени тяжести, а Игорь Казаченко и Артем Ванин были госпитализированы с легкими ранениями.