В духовном завещании Папы Римского увидели зашифрованное послание

Economist: Папа Римский Франциск указал на место церкви «на задворках общества»

В духовном завещании Папы Римского Франциска увидели послание об истинном месте его церкви «на задворках общества». Об этом сообщает The Economist.

Отмечается, что послание понтифика «состояло в том, что истинное место его церкви — на обочине общества». Издание также указывает, что Папа Римским распорядился о том, чтобы его похоронили как можно дальше от Ватикана в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Кроме того, незадолго до смерти Франциск потратил «почти все оставшиеся у него деньги» на закрытие ипотеки на макаронную фабрику. Предприятие работает при тюрьме для несовершеннолетних в Риме.

Папа Римский (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру») умер 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане. В феврале этого года Франциск был госпитализирован с двусторонней пневмонией, также он перенес бронхоспазм. В марте ему стало лучше, что было названо врачами чудом из-за тяжелого состояния, однако в результате болезни он лишился возможности говорить.