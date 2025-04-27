В двух российских регионах объявили ракетную опасность

В Брянской и Орловской областях власти объявляли ракетную опасность

В Брянской и Орловской областях объявлена угроза ракетного удара. Об этом сообщили губернаторы регионов в своих Telegram-каналах.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если в момент объявления об угрозе человек оказался на улице, то ему нужно найти укрытие или зайти в ближайшее здание, добавил Клычков.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз напомнил, что не стоит подходить к окнам.

Позже угрозу ракетной опасности в областях отменили.

В ночь на 26 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковать Ростовскую область.