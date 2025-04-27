В США откроют элитный клуб для связи с правительством

Politico: В США решили создать закрытый клуб для связи бизнесменов с Трампом

Сын президента США Дональд Трамп-младший и крупные инвесторы создадут закрытый элитный клуб для связи богатейших людей страны с администрацией главы государства. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, в будущий клуб должны войти представители бизнеса и технологического сектора. Они получат возможность взаимодействовать с администрацией Дональда Трампа напрямую.

«Спонсор президентской кампании Трампа Омид Малик и несколько инвесторов создают самый элитный частный клуб. Туда можно будет попасть только по приглашению», — пояснил инсайдер.

Издание также сообщает, что среди владельцев клуба, помимо Трампа-младшего, значатся бизнес-партнер Омида Малика Крис Баскирк и сыновья спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Зак и Алекс.

Ранее стало известно, что большинство американцев сочли политику президента США Дональда Трампа пугающей и хаотичной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного The New York Times (NYT) и Siena College перед тем, как политик провел свои первые 100 дней после возвращения в Белый дом.