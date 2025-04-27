Турецкий отставной генерал Караташ: Киев может потерять побережье Черного моря

Киев после освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждена сесть за стол переговоров. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ.

«Можно констатировать, что ушло то время, когда Украина могла выдвигать какие-то новые предварительные требования для переговоров», — отметил он. По словам эксперта, Владимиру Зеленскому необходимо признать потерю Крыма и Донбасса. В противном случае Украина рискует потерять все побережье Черного моря, предупредил Караташ.

Ранее венгерский политический эксперт Георг Шпетле заявил, что Западу и Украине надо принять поражение Киева в конфликте с Москвой. По его мнению, украинскому лидеру следует согласиться на мир в обмен на территории, иначе он лишится еще больших ресурсов.