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02:52, 27 апреля 2025Мир

В Турции предупредили Украину о риске потерять все побережье Черного моря

Турецкий отставной генерал Караташ: Киев может потерять побережье Черного моря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Rebrov / Reuters

Киев после освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждена сесть за стол переговоров. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ.

«Можно констатировать, что ушло то время, когда Украина могла выдвигать какие-то новые предварительные требования для переговоров», — отметил он. По словам эксперта, Владимиру Зеленскому необходимо признать потерю Крыма и Донбасса. В противном случае Украина рискует потерять все побережье Черного моря, предупредил Караташ.

Ранее венгерский политический эксперт Георг Шпетле заявил, что Западу и Украине надо принять поражение Киева в конфликте с Москвой. По его мнению, украинскому лидеру следует согласиться на мир в обмен на территории, иначе он лишится еще больших ресурсов.

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