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22:26, 27 апреля 2025Интернет и СМИ

Военблогер раскрыл приоритетную цель ударов по ВСУ

Рожин: Приоритетной целью является пехота ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Приоритетной целью для ударов дронами по Вооруженным силам Украины (ВСУ) является пехота. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Автотранспорт, бронетехнику, артиллерию и боеприпасы врагу поставят "уважаемые партнеры", а вот личный состав — наиболее уязвимый ресурс врага как с точки зрения потенциала воздействия полезной нагрузки FPV, так и с точки зрения восполнения ключевого ресурса противника в войне на истощение», — написал Рожин.

Ранее штурмовик 51-й армии с позывным Каскад сообщил, что российские штурмовики нашли кустарный цех по сборке дронов-камикадзе на одной из позиций ВСУ Дзержинске в Донецкой народной республике (ДНР).

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