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03:03, 27 апреля 2025Бывший СССР

Штурмовик рассказал об обнаружении цеха ВСУ по сборке дронов-камикадзе

РИА Новости: Штурмовики обнаружили цех ВСУ по сборке дронов-камикадзе в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российские штурмовики нашли кустарный цех по сборке дронов-камикадзе на одной из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дзержинске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил штурмовик 51-ой армии с позывным Каскад.

«Собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же и летали. Большие FPV, с нагрузкой где-то 7-8 кг (...). Единственное, что мы не успели, — нормально это все рассмотреть, эту комнату "разобрали" с танка быстро. Мы зашли, и они начали по той части стадиона очень активно лупить», — рассказал военный.

Каскад добавил, что позиция, которую штурмовала его группа — стадион, где у украинских военных располагался военкомат с запасами воды и провизии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в регионе остаются две горячие точки. Он сообщил, что речь идет о Часовом Яре и окраинах Дзержинска.

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