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18:09, 27 апреля 2025Забота о себе

Врач перечислила основные провоцирующие переедание установки

Эндокринолог Елисеева: Неумение отдыхать и стресс провоцируют переедание
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: wayhomestudio / freepik

Диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева перечислила пять основных психологических установок, которые чаще всего провоцируют переедание. Их врач назвала «Ленте.ру».

Елисеева заявила, что причина того, человек ест больше, чем необходимо организму, зачастую кроется в детстве. Она объяснила, что, если в семье переедания были в порядке вещей, то и ребенок, невольно повторяя за родителями, будет считать это нормой, а затем перенесет этот паттерн поведения и во взрослую жизнь.

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Еще одним провоцирующим переедание фактором врач назвала стрессы и неумение отдыхать. По ее словам, еда — это самый простой способ получить удовольствие, который формируется еще в младенчестве. «Этот шаблон остается в подсознании и во взрослом возрасте, из-за чего человек начинает заедать травмирующие ситуации. Магазин ближе психолога, и затраты на покупку вкусностей значительно ниже продуктивного решения проблемы», — подчеркнула Елисеева.

Вместо смены деятельности, например, прогулки или решения кроссвордов после тяжелого умственного труда, человек позволяет себе только перекус. Он оправдывает такой отдых тем, что пища необходима, а остальное — баловство, однако из-за этого возникает порочный круг. Тело требует отдыха, человек ест. Восстановить внутренний ресурс за время чаепития не получается, и человек ест еще больше

Виктория Елисеева диетолог, эндокринолог

Еще одна установка, вызывающая переедание, это привычка доедать порцию еды, даже если человек наелся, которая тоже закладывается в детстве, когда родители заставляют ребенка делать это. В этом случае эндокринолог посоветовала осознать, что эта привычка не улучшит состояние здоровья и научиться отказываться от еды вовремя.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина предупредила о последствиях привычки пропускать завтрак. По ее словам, если пропускать утренний прием пищи, уровень сахара в крови снижается, а это сопровождается повышением уровня гормона стресса кортизола.

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