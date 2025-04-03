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19:27, 3 апреля 2025Забота о себе

Россиян предупредили о последствиях привычки пропускать завтрак

Эндокринолог Хайкина: Питательный завтрак снижает стресс и тягу к сладкому
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom  

Питательный завтрак имеет внушительный список полезных свойств, считает врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. О последствиях привычки не есть по утрам она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

Хайкина подчеркнула, что не завтракать и оставаться здоровым реально. Однако, по ее мнению, поступая подобным образом, человек лишает организм нескольких важных преимуществ. Во-первых, после утренней трапезы повышается энергичность и снижается тяга к сладкому, утверждает врач.

Во-вторых, питательный завтрак улучшает мышление и помогает бороться со стрессом. По ее словам, если пропускать завтрак, уровень сахара в крови снижается, а это сопровождается повышением уровня гормона стресса кортизола. Прием пищи с утра обеспечивает поступление глюкозы в организм, это дает сигнал, что опасности нет и уровень кортизола падает, объяснила эндокринолог.

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