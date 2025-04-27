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12:19, 27 апреля 2025Мир

Заявление Джонсона о Путине вызвало ярость на Западе

Чей Боуз назвал Джонсона мошенником и обвинил в препятствовании миру на Украине
Ольга Коровина

Фото: Ammar Awad / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз ответил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на призыв надавить на президента России Владимира Путина в вопросе завершения специальной военной операции (СВО). Свой пост он разместил в социальной сети X (ранее — Twitter) в ответ на публикацию Джонсона.

Британский политик обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием перестать давить на президента Украины Владимира Зеленского и обратить свои усилия против Владимира Путина. В ответ на это Боуз обвинил экс-премьера в препятствовании установлению мира.

«Пришло время признать, что вы помешали миру на Украине. Вы просто отвратительный мошенник», — написал Боуз.

Ранее стало известно, что Боуз задал Зеленскому неудобный вопрос. Он напомнил ему об обещании вернуть Крым в состав Украины и победить в конфликте с Россией.

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