Канадский политик решил напугать граждан петербургской многоэтажкой

Канадский политик Бернье сравнил ЖК в Кудрово с гетто для мигрантов

Канадский политик Максим Бернье сравнил жилой комплекс (ЖК) «Новый Оккервиль» в городе Кудрово Ленинградской области с гетто для мигрантов. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Бернье опубликовал коллаж, на котором к изображению российского ЖК добавлены фото лидеров конкурирующих партий Пьера Пуальевра и Марка Карни. Коллаж дополнен надписью: «Они хотят построить миллионы домов и продолжать привозить сотни тысяч мигрантов в год. Заставлять нас платить за прочные гетто для мигрантов в наших городах — не выход».

Под постом появилось множество комментариев российских пользователей, которые отметили, что на фото — не канадские дома для мигрантов, а многоэтажка под Санкт-Петербургом.

Ранее в Балахне Нижегородской области к Дню Победы повесили баннер с изображением американских военных. Таким образом собственник решил закрыть разрушенный Дом культуры.