Лавров: Трамп пытается понять причины украинского конфликта в отличие от Байдена

Команда президента США Дональда Трампа, в отличие от администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, пытается понять причины украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильскому изданию O Globo.

«В отличие от администрации Джо Байдена, которая накачивала киевский режим смертоносным оружием и активно втягивала Украину в НАТО, нынешняя американская администрация пытается понять первопричины кризиса», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, подход действующих американских властей к украинскому вопросу «вызывает определенный оптимизм». Министр напомнил о высказываниях Трампа, заявлявшего, что конфликт бы не начался, если бы администрация Байдена не «затаскивала» Украину в НАТО.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что руководство США понимает первопричины конфликта на Украине.