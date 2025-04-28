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10:30, 28 апреля 2025Мир

Лавров назвал разницу между администрациями Байдена и Трампа

Лавров: Трамп пытается понять причины украинского конфликта в отличие от Байдена
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Команда президента США Дональда Трампа, в отличие от администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, пытается понять причины украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильскому изданию O Globo.

«В отличие от администрации Джо Байдена, которая накачивала киевский режим смертоносным оружием и активно втягивала Украину в НАТО, нынешняя американская администрация пытается понять первопричины кризиса», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, подход действующих американских властей к украинскому вопросу «вызывает определенный оптимизм». Министр напомнил о высказываниях Трампа, заявлявшего, что конфликт бы не начался, если бы администрация Байдена не «затаскивала» Украину в НАТО.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что руководство США понимает первопричины конфликта на Украине.

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