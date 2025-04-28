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13:53, 28 апреля 2025Мир

На Западе удивились неспособности европейских лидеров позвонить в Москву

Профессор Дизен: Если бы лидеры ЕС хотели мира на Украине, позвонили бы в Москву
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Если бы лидеры стран Европейского союза (ЕС) хотели мира на Украине, то позвонили бы российскому руководству. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Если они хотят завершения боевых действий, то почему они не могут взять трубку и позвонить в Москву?» — отметил Дизен.

По словам профессора, европейские политики бойкотировали дипломатию. Он отметил, что Запад продолжает отказываться от урегулирования украинского конфликта дипломатическим путем, который обеспечил бы остановку боевых действий.

Таким образом Дизен прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к безоговорочному прекращению огня.

Встреча Макрона и Зеленского состоялась в Риме 26 апреля после мессы по случаю похорон Пары Римского Франциска.

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