Зеленский встретился с Макроном в Риме

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после мессы в Риме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига.
Зеленский и Макрон обсуждают усилия по установлению мира.
Ранее Зеленский пообщался с президентом США Дональдом Трампом перед похоронами Папы Римского Франциска.
Утром 26 апреля политик прилетел в Рим со своей супругой и министром иностранных дел Украины. По словам Зеленского, республике важно быть представленной на похоронах понтифика.