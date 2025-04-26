Зеленский встретился с Макроном в Риме

Зеленский встретился с Макроном в Риме после мессы

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после мессы в Риме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига.

Зеленский и Макрон обсуждают усилия по установлению мира.

Ранее Зеленский пообщался с президентом США Дональдом Трампом перед похоронами Папы Римского Франциска.

Утром 26 апреля политик прилетел в Рим со своей супругой и министром иностранных дел Украины. По словам Зеленского, республике важно быть представленной на похоронах понтифика.