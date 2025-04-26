Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:07, 26 апреля 2025Мир

Зеленский встретился с Макроном в Риме

Зеленский встретился с Макроном в Риме после мессы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / AP

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после мессы в Риме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига.

Зеленский и Макрон обсуждают усилия по установлению мира.

Ранее Зеленский пообщался с президентом США Дональдом Трампом перед похоронами Папы Римского Франциска.

Утром 26 апреля политик прилетел в Рим со своей супругой и министром иностранных дел Украины. По словам Зеленского, республике важно быть представленной на похоронах понтифика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С победой!» Путину доложили об освобождении Курской области. Глава Генштаба отдельно поблагодарил военных КНДР

    Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах Папы Римского

    В российском городе семья из четырех человек отравилась угарным газом

    Блогерша побывала в Мексике и развеяла пугающие россиян мифы о стране

    Стало известно о скорой встрече Трампа и фон дер Ляйен

    Ветеран Афганистана пошел на полицейских с пилой, получил пулю и попал на видео

    В Курской области начали проверять заброшенные здания и леса для поиска солдат ВСУ

    Зеленский заявил об историческом значении встречи с Трампом в Ватикане

    Россия столкнулась с нехваткой долларов

    Сирия пообещала США не угрожать Израилю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости