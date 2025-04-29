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10:42, 29 апреля 2025Ценности

57-летняя Николь Кидман в боди станцевала перед камерой

Актриса Николь Кидман в черном боди станцевала перед камерой на балконе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Австралийская и американская актриса Николь Кидман станцевала перед камерой в откровенном образе. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 10,4 миллиона подписчиков.

57-летняя звезда снялась в Биаррице, Франция. Она позировала на открытом балконе с видом на залив в черном боди с глубоким декольте и прозрачных колготках в тон, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

Также знаменитость распустила уложенные волнами волосы, надела серебристую цепочку с кулоном и отказалась от обуви.

Ранее в апреле российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова показала фото в откровенных образах.

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