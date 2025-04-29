Будущего главу МИД Германии пригласили на 9 Мая в Киев

Сибига пригласил на 9 Мая в Киев будущего главу МИД Германии Вадефуля

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с будущим главой МИД Германии Йоханом Вадефулем. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины в Telegram.

«Я был рад провести первый телефонный разговор с Йоханом Вадефулем и поздравить его с номинацией на должность федерального министра иностранных дел Германии. (...) Я пригласил моего коллегу присоединиться к министрам иностранных дел ЕС во время их визита на Украину 9 мая после его назначения», — рассказал Сибига.

Представитель Киева также проинформировал Вадефуля о ситуации на фронте. Министр добавил, что будущий глава МИД Германии подтвердил планы Берлина усилить поддержку Украины.

Ранее стало известно, что приехать 9 мая в Киев также планирует министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Информацию об этом он подтвердил в эфире телеканала LCI.