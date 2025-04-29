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17:32, 29 апреля 2025Экономика

Названо число желающих приобрести дом в Крыму

«Развитие»: Каждый второй россиянин хотел бы купить недвижимость в Крыму
Виктория Клабукова

Фото: Taras Verkhovynets / Shutterstock / Fotodom

Каждый второй россиянин мечтает о покупке дома в Крыму. Об этом со ссылкой на аналитиков группы компаний «Развитие» пишет «Газета.Ru».

Согласно результатам опроса, для постоянного проживания и отдыха недвижимостью на полуострове хотели бы обзавестись 56 процентов россиян. Каждый четвертый респондент рассматривает такую сделку прежде всего как инвестицию. 21 процент опрошенных хотел бы, помимо капиталовложения, пользоваться купленным жильем. Уложиться в 5 миллионов рублей при покупке дома в Крыму хотели бы 42 процента участников исследования, 50 процентов обозначили границу в 15 миллионов рублей. Потратить большую сумму готовы лишь 8 процентов информантов.

Частный дом в Крыму хотели бы иметь 48 процентов опрошенных, а квартиру в жилом комплексе — вдвое меньше. Заселиться в апарт-комплекс с управляющей компанией желают 15 процентов соотечественников. Наибольшим спросом среди респондентов пользуется Ялта (46 процентов голосов). За Феодосию проголосовал 21 процент опрошенных, за Алушту и Евпаторию — 17 и 15 процентов соответственно.

Ранее риелторы и аналитики популярных платформ объявлений сравнили цены на жилье в Москве и Сочи. Как оказалось, по цене столичной «однушки» можно приобрести целых две квартиры на курорте: одно- и двухкомнатную.

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