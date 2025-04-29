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10:53, 29 апреля 2025Наука и техника

«Роскосмос» перечислил работающие над проектом лунной станции страны

Баканов: 13 стран будут работать с РФ и КНР над Международной лунной станцией
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что к проекту Международной лунной станции присоединились 13 стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша oбщая с Китаем инициатива по созданию Международной научной луннoй станции активно развивается», — заявил Баканов. Руководитель «Роскосмоса» перечислил страны, которые будут работать над проектом — Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, ЮАР, Эфиопия. Об этом глава госкорпорации сообщил на встрече глав космических агентств стран БРИКС.

Дмитрий Баканов подчеркнул, что технологические достижения России могут стать базой для международных программ БРИКС. Он выделил научные школы в области изучения Венеры, Луны и Марса, которые есть у РФ.

Глава «Роскмосмоса» также отметил успехи партнеров. Он заметил, что у аппараты Индии, ОАЭ, Китая достигли Марса, также у этих стран есть опыты освоения Луны. Баканов заключил, что в рамках международного сотрудничества обучение в российских университетах проходят более 85 тысяч студентов из стран БРИКС.

Ранее «Роскосмос» запланировал запустить к Луне шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов. Также в рамках проекта Международной лунной станции на естественном спутнике Земли намерены построить электростанцию.

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