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12:25, 29 апреля 2025Мир

На Западе раскрыли пренебрежение Трампа к Макрону

Меркурис: Трамп выгнал Макрона на встрече с Зеленским в Ватикане
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп выгнал своего французского коллегу Эммануэля Макрона перед началом встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане. О пренебрежении главы Белого дома рассказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Трампу вообще не была нужна эта встреча (...). Она длилась всего 15 минут, а Макрон крутился рядом. Были попытки сделать вид, что якобы его не выгоняли, хотя мне совершенно ясно, что Трамп именно это и сделал», — отметил эксперт.

По мнению Меркуриса, в течение такого короткого промежутка времени «невозможно было обсудить что-то существенное». Он также указал на тот факт, что сразу после церемонии прощания с Папой Римским Франциском американский лидер отправился в аэропорт. Аналитик подчеркнул, что это «явно демонстрирует нежелание главы Белого дома обсуждать важные вопросы в Ватикане».

27 апреля специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыл послание президента Трампа Макрону, которое тот дал ему перед встречей с Зеленским. По его мнению, американский лидер заявил лидеру Франции, что его «не должно быть здесь».

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