Специалист по чтению по губам раскрыл послание Трампа Макрону перед встречей с Зеленским

The Sun: Трамп сказал Макрону на встрече с Зеленским, что его там быть не должно

Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыл послание президента США Дональда Трампа лидеру Франции Эммануэлю Макрону, которое тот дал ему перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет об импровизированной встрече, которая состоялась перед прощанием с Папой Римским в Ватикане в субботу, 26 апреля.

Ранее было опубликовано видео, на котором Макрон поздоровался с Зеленским, а затем, на протянутую к приветственному рукопожатию Трампа, глава Франции не ответил и убрал свою руку. В этот момент Трамп обратился в Макрону, однако до сего момента распознать, что он сказал было невозможно.

Как распознал Хиклинг, Трамп сказал президенту Франции: «В этом вы не правы, мне нужно от вас одолжение — вас здесь быть не должно». Зеленский в ответ на это кивнул в согласии, видно на ранее появившихся кадрах.

Ирландский журналист Чей Боуз позднее сообщил, что Зеленский после разговора с Трампом в Ватикане отправился на встречу с Макроном, чтобы сообщить ему детали беседы.