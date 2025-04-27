Макрон отказался пожимать руку Трампу

На встрече в Ватикане Макрон не пожал протянутую руку Трампу

На встрече в Ватикане французский лидер Эммануэль Макрон отказался пожимать протянутую руку президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает «КП».

«КП» опубликовало видео, на котором Макрон здоровается с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом, на протянутую к приветственному рукопожатию Трампа, глава Франции не ответил и убрал свою руку.

По данным издания, причиной такого поступка мог стать запрет Трампа присоединиться ему к переговорам с украинским лидером, прошедшим в Ватикане 26 апреля. Отмечается, что сначала в зале, где прошла встреча Трампа и Зеленского, стояло три стула, но потом один убрали.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, предположительно, должен был принять участие в переговорах глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане.