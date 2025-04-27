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03:52, 27 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе рассказали о беседе Зеленского с Макроном о Трампе

Боуз: Зеленский поехал к Макрону, чтобы сообщить ему детали беседы с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане отправился на встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном, чтобы сообщить ему детали беседы. С таким утверждением выступил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

По его словам, когда Трамп уехал из Ватикана, Зеленский сразу же поехал к Макрону, чтобы «доложить ему каждое слово» главы США.

Зеленский побеседовал с Трампом перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане. Позднее украинский лидер заявил, что их встреча может стать исторической.

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