Половина россиянок сочли запах шашлыка настраивающим на романтику

Большинство российских мужчин признали выезд на шашлыки в мае лучшим свиданием

Россияне признались, что выезд на шашлыки в мае может стать отличным свиданием. Об этом говорят результаты опроса дейтинг-сервиса «Мамба», которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Как выяснилось, 88 процентов мужчин-респондентов считают майские выходные идеальными для свиданий под открытым небом. 11 процентов уточнили, что готовы на выезд на природу с новой партнершей только в том случае, если там будут шашлыки.

При этом лишь половина россиянок сочли майские выходные хорошим вариантом для свиданий. Тем не менее каждая вторая респондентка признала, что запах приготовленного мужчиной на огне мяса обладает магией, настраивающей на романтику. А в том случае если шашлык готовит симпатичный мужчина, свидание пройдет удачно даже без вина — так считают 25 процентов опрошенных женщин. Только 12 процентов россиянок оказались полностью равнодушны к шашлыку.

Безусловный возбуждающий эффект шашлыка отметили 26 процентов мужчин. Лишь пять процентов респондентов мужского пола заявили, что жареное мясо не настраивает на романтику.

Мужчины представляют идеальную спутницу на природе как активную, но расслабленную. 51 процент восхищаются девушками, которые не боятся испачкаться и принимают участие в приготовлении мяса и подготовке пикника. Еще 21 процент мечтают о партнерше, которая готова выпить бокал коньяка под мясо. 16 процентов назвали привлекательным умение помолчать у костра.

Для женщин в таких поездках важна забота (47 процентов респонденток). Каждая пятая мечтает расслабиться — они хотят отдохнуть, пока мужчина разводит огонь и готовит мясо. Для 19 процентов решающую роль играют детали — подбор музыки и удачный маринад. Пять процентов девушек честно признаются, что наличие собственной дачи сильно повышает привлекательность партнера.

При этом если новый знакомый или знакомая предпочитает поездку с друзьями, это воспринимается как тревожный знак. Так считают 40 процентов женщин и 24 процента мужчин.

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