Раскрыты подробности о причинах масштабного блэкаута в Европе

Red Eléctrica: Кибератака и погодные условия не были причинами блэкаута в Европе

Кибератака и погодные условия не были причинами масштабного отключения электроэнергии в Европе. Подробности происшествия раскрыл оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica, пишет газета El País.

«Мы пришли к выводу, что никакого вторжения в систему управления Red Eléctrica не было», — заявил директор компании по оперативным вопросам Эдуардо Прието. Расследование причин масштабного блэкаута продолжается. Одной из предварительных причин в Red Eléctrica называют падение генерации солнечной энергии.

Масштабное отключение электричества произошло в понедельник, 28 апреля, почти на всей территории Испании, а также затронуло Португалию, Францию и Андорру. На фоне блэкаута пришлось прекратить движение поездов, остановить атомные электростанции и спасать людей из застрявших лифтов. Причина блэкаута пока не известна.

Ущерб от масштабного отключения электричества в Европе может достигать 1,2 миллиарда евро. А если последствия не удастся оперативно устранить, сумма увеличится во много раз. Однако утром 29 апреля стало известно, что свет вернули почти во все дома Испании.