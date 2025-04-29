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15:35, 29 апреля 2025Бывший СССР

Украина связала с Россией потерю почти половины газодобычи

Шмыгаль: Украина потеряла почти 50 процентов газодобычи
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Из-за ударов России по энергетической инфраструктуре украинская газодобыча уменьшилась почти на 50 процентов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Страна ua».

«Этой зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Нанес ущерб в объеме почти 50 процентов от всей добычи», — заявил чиновник.

По словам Шмыгаля, украинский газовый сектор выстоял и продолжит обеспечивать жителей необходимым количеством ресурса.

Ранее бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о необходимом Украине количестве газа для прохождения следующей зимы. По его словам, Киеву необходимо запасти минимум 8,2 миллиарда кубометров газа.

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