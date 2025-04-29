Участник СВО назвал роднящую бойцов из КНДР с бывшими вагнеровцами отличительную черту

Участвовавшие в боях под Курском бойцы из КНДР оказались похожи на вагнеровцев

Участвовавшие в боях под Курском бойцы из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР, Северная Корея) оказались похожи на бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил пожелавший сохранить анонимность участвующий в СВО офицер, его слова приводит портал «Новороссия».

Российский военнослужащий, видевший северокорейцев в бою, назвал нежелание сдаваться в плен отличительной чертой, которая роднит вагнеровцев с бойцами из КНДР. Он отметил, что между теми и другими сложились дружеские отношения.

«Они сродни нашим вагнеровцам, у которых было заведено носить гранату "для себя". Кстати, наши бывшие "музыканты" во время общения их сразу приняли как своих», — рассказал участник СВО.

Ранее участники спецоперации назвали поразившую и пугающую черту в действиях бойцов из Северной Кореи.

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия под Курском.