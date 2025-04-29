В Грузии рассказали о попытке госпереворота с использованием наемников с Украины

СБ Грузии: В республике хотели совершить госпереворот с наемниками с Украины

Неназванный круг лиц хотел совершить в Грузии госпереворот с участием грузинских наемников, воевавших на Украине. О несостоявшейся попытке насильственного свержения власти говорится в отчете Службы госбезопасности республики, передает ТАСС.

«В разные периоды в преступном плане активное участие принимали граждане Грузии, находящиеся за пределами страны, в частности конкретная часть воюющих на Украине грузин», — говорится в документе.

Отмечается, что в планировании свержения власти участвовало руководство как парламентских, так и непарламентских партий, которые получали финансирование из-за рубежа.

Ранее в Грузии начались учения «НАТО — Грузия 2025» с участием войск НАТО. В Минобороны республики сообщили, что учения пройдут на уровне бригад с компьютерной поддержкой. Их целью назвали обучение многонациональных подразделений бригадного уровня под руководством Грузии.