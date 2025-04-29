В России раскрыли рост цен на самый популярный кофейный напиток

Средняя цена капучино в стране выросла на 57 процентов с 2020 года

Самый популярный кофейный напиток в России, которым до сих пор остается капучино, подорожал на 57 процентов за последние шесть лет. Об этом стало известно из статистики IT-компании «Эвотор», передает RTVI.

При анализе сведений за первые кварталы 2020-2025 годов выяснилось, что средняя стоимость капучино подскочила до 187 рублей. Этот показатель на 16 процентов выше, чем год назад.

Аналитики отметили рост цен для всей линейки кофе. Теперь средняя цена эспрессо в России составляет 116 рублей (на 14 процентов больше, чем в 2024 году), стандартный американо обойдется в 133 рубля (на 14 процентов больше), а латте — в 197 рублей (на 15 процентов больше).

Ранее филолог Мария Каленчук рассказала об особенности слова «кофе». По ее словам, форма мужского рода этого слова считается нетипичной для русского языка.