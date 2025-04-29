В Волгоградской области высадили 8 тысяч сосен в честь 80-летия Победы

В Волгоградской области высадили 8 тысяч молодых сосен в честь 80-летия Победы

В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне компания Fix Price вместе с партнером Grass организовала акцию по восстановлению лесов в Волгоградской области. Об этом говорится в пресс-релизе, попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

В честь юбилея сотрудники центрального офиса и волгоградских магазинов Fix Price с коллегами из GRASS высадили восемь тысяч молодых сосен на территории трех гектаров Волго-Ахтубинской поймы. Организацию и поддержку мероприятия оказало ГБУ Волгоградской области «Среднеахтубинское лесничество».

Организаторы акции в Волгограде трудились ради того, чтобы увековечить память о Великой Победе: каждый саженец стал не просто вкладом в развитие лесного массива, но и в первую очередь, символом жизни и подвига народа.

Отмечается, что акция в Волгограде состоялась в рамках программы социальной ответственности Fix Price «Вместе для добрых дел», которая развивается в компании с 2014 года.

Ранее в апреле Кабардино-Балкария также присоединилась ко всероссийской акции «Сад памяти».