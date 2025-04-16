Кабардино-Балкария присоединилась ко всероссийской акции «Сад памяти», которую в 2025 году посвятили 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

В парке Победы высадили больше 400 деревьев — липы, ясени, клены. Известно, что деревья вырастили в Лескенском районе в лесопитомнике. Организатором акции выступило министерство природных ресурсов и экологии.

Участвовали в акции представители как региональных, так и федеральных ведомств, а также общественники и жители микрорайона «Вольный Аул». Кроме того, в тот же день представители Минприроды провели акцию «Вода России»: вместе с волонтерами и активистами экологических организаций очистили от мусора участок берега реки Нальчик.

Ранее в апреле спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали 10 медалей на соревнованиях по пятиборью.