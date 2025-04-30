Против российского стендап-комика возбудили уголовное дело

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против стендап-комика

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против стендап-комика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2023 года 26-летний мужчина находился в общественном заведении на улице Красной и принимал участие в юмористическом шоу. В своем выступлении он публично высказывал оскорбительные комментарии на религиозную тему.

В ходе допроса обвиняемый раскаялся и признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что против стрелявших в россиянку квадроциклистов возбудили уголовное дело.