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14:45, 30 апреля 2025Силовые структуры

Против российского стендап-комика возбудили уголовное дело

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против стендап-комика
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против стендап-комика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2023 года 26-летний мужчина находился в общественном заведении на улице Красной и принимал участие в юмористическом шоу. В своем выступлении он публично высказывал оскорбительные комментарии на религиозную тему.

В ходе допроса обвиняемый раскаялся и признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что против стрелявших в россиянку квадроциклистов возбудили уголовное дело.

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